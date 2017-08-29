Миллиардер Алишер Усманов, ставший почетным гражданином Казани, не приехал на торжество

Миллиардер Алишер Усманов, которому в июне этого года присвоили звание почетного гражданина города, не приехал на запись в Книгу почетных граждан Казани. Об этом «БИЗНЕС Online» рассказал глава управления культуры города Азат Абзалов.

На церемонию, которая в эти минуты начинается в Казанской ратуше, приехала актриса Чулпан Хаматова. Как пишут СМИ, Усманов не смог приехать на церемонию по состоянию здоровья.

Напомним, высшую награду Казани — звание почетного гражданина города — Усманову и Хаматовой депутаты Казгордумы присвоили в июне этого года.

- Многие научные, образовательные и культурные проекты стали возможны только благодаря его заслугам. Последние 12 лет он тесно связан с Татарстаном и Казанью. Хотелось бы отметить его роль в проведении Универсиады в Казани, когда он активно продвигал Казань и верил в возможности нашего города. Позже он принял участие в организации чемпионата мира по фехтованию, - рассказал тогда Ильсур Метшин.