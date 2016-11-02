В России могут разрешить переносить начало учебного года с сентября на октябрь

С данной инициативой выступили депутаты от ЛДПР

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается разрешить муниципалитетам переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября, передают «Известия».

С данной инициативой выступили депутаты от ЛДПР Борис Чернышев, Вадим Деньгин и Михаил Дегтярев. Отмечается, что поправки в закон помогут подходить к определению начала учебного года более объективно, с учетом местных климатических, национальных и других особенностей.

- Старт учебного года именно 1 сентября продиктован лишь давней традицией, - считают они.

Сообщается, что, если закон примут, то дата 1 сентября останется как общая дата начала учебного года, а муниципальные образования получат возможность переносить ее в зависимости от объективных условий.