В Татарстане на фасадах домов появились граффити с изображением ученых-химиков

В Менделеевске в рамках подготовки к 50-летию города на фасадах домов появились по улице Фомина появились граффити с изображением ученых-химиков — Дмитрия Менделеева и Петра Ушкова. Об этом сообщает mendeleevskyi.ru.

Отмечается, что яркие граффити появились по инициативе руководства района.

Напомним, ранее портал Prokazan.ru писал о том, что в июне этого года на фасаде одного из зданий компании «Тасма» появилось граффити с девочкой. По результатам народного голосования девочка получила имя Мира. Высота рисунка составляет 30 метров. Граффити создал стрит-арт-художник и иллюстратор под творческим псевдонимом «Sly Dog».