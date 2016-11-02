На ремонт казанских дорог выделили более 6 млрд рублей

На ремонт казанских дорог в этом году выделили более 6 млрд рублей. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин в интервью телеканалу «Эфир».

- Это серьезная цифра. И в прошлые годы мы делали много, по сравнению с другими городами-миллионниками, по 3-3,5 млрд. Но даже на фоне того, что в прошлые годы мы делали, это беспрецедентная сумма. В 2 раза больше удалось сделать, - отметил градоначальник.

Так, по словам Метшина, ремонт дорог провели не только на центральных улицах, но и на таких, как Амирхана, Ибрагимова, Вахитова, Декабристов, Миля, Чистопольская. Также ремонт коснулся и второстепенных дорог.

-Стартовал ремонт дорог, ведущих к садоводческим товариществам. В этом году будут сделаны 7 таких дорог, - добавил Метшин.