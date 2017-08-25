Директор театра Качалова о премьерах сезона, конкуренции и зарплате артистов

ProKazan.ru пообщался с народным артистом России и Татарстана, заслуженным деятелем искусств, художественным руководителем театра Александром Славутским

В преддверии открытия 227-го театрального сезона, директор и главный режиссер Казанского академического русского Большого драматического театра имени Качалова Александр Славутский дал интервью корреспонденту ProKazan.ru, где поделился планами, рассказал о культурном уровне Казани и конкуренции театров.

- Какие премьеры вы готовите в новом театральном сезоне?

- Мы открываем сезон 15 сентября комедией Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». А ближайшая премьера - 6 октября. Это спектакль «Бег» по пьесе Михаила Булгакова. Вторая премьера намечена на декабрь - ретро-концерт «Когда зажгутся фонари» по лучшим образцам отечественного песенного наследия. Продолжается работа над «Дон Кихотом» Сервантеса, думаем о «Гамлете».

Кроме того, занимаемся вводом в репертуар пяти новых молодых артистов, ребята приехали из Екатеринбурга, Перми, двое из казанского училища.

- Как определяете репертуар будущего сезона?

- Мы ставим хорошую, настоящую драматургию, выбираем такую пьесу, которая будет выражать современные проблемы и поможет нам высказаться. Мой учитель Гончаров говорил: «Выплеснуть чашу на воспаленную зону партера». Не бывает современного театра или несовременного, если театр живет и творит сегодня, он современен, просто бывает талантливо, а бывает – нет. Классика потому и современна, - что она талантлива. И невозможно сейчас найти ничего лучше, чем классическое произведение.Человек же не меняется, ему присущи те же качества, что и 50, 100, 200 лет назад.

- Основа вашего репертуара — классика. Современные произведения не привлекают?

- Если посмотреть весь наш репертуар - это хорошая настоящая литература. Я хочу ставить проверенную временем литературу. Попадется хорошее современное произведение, то поставлю его. Для меня не имеет значения кто написал и когда, если это талантливо и созвучно тому, о чем я хочу сегодня сказать. У нас в репертуаре есть спектакль "Последний коммунист" по повести Валерия Залотухи, написанной в наше время. Проблемы, поднятые в этом произведении, нам интересны и близки. Я не могу ставить на передний план проблемы проституции, гомосексуализма, наркомании. Эти явления – следствие, результат деградации, бездуховности общества, нашего неумения воспитывать людей и формировать мировоззрения, и в этом контексте они могут быть.

- Вы одновременно и директор, и художественный руководитель. Не сложно ли совмещать?

- Я несу и финансовую ответственность, и решаю творческие вопросы. Конечно, творчество для меня важнее, и если встает вопрос между экономикой и искусством, второе - преобладает. Мой день складывается так: утром совещание, после того как все получили задания, я ухожу на репетицию, потом – решаем организационно-творческие вопросы, общаемся с коллегами по поводу гастролей, например. Вот в этом году у нас есть предложение поехать в Сочи, Севастополь, ведем переговоры с Китаем и Германией.

- В Москве нашумел спектакль-триллер по мотивам повести Пушкина «Дубровский» - «Черный Русский», как вы относитесь к таким проектам?

- Я не видел этого проекта, поэтому не могу ничего сказать. Вообще, считаю, что на сцене может и должно быть все, что интересно и идет на пользу человеку. Я против только одного - разрушительной составляющей в искусстве. Искусство должно созидать, а не разрушать. Не может быть порнографии, как духовной, так и в прямом смысле слова. Когда человек смотрит спектакль, он должен либо смеяться, либо плакать – не должен оставаться равнодушным в зрительном зале. Сейчас очень многое поставлено на поток. PR, раскрутка, создание имиджа - все эти слова для меня омерзительны, это все "наперстничество", с моей точки зрения. Есть более стоящие определения - индивидуальность, личность человека, талант. Удивить человека можно только глубиной проблемы, темы, оригинальностью взгляда на произведение.

- Можете выделить спектакль последнего времени, который на вас произвел впечатление?

- Мне близок театр Вахтангова, творчество Римаса Туминаса, и последнее мое сильное впечатление - его спектакль «Евгений Онегин». Он талантливый режиссер, который не выпендривается - а так мыслит, и его угол зрения мне нравится. Мне интересны Петр Фоменко (царство ему небесное), Лев Додин, Валерий Фокин, Сергей Женовач.

- Как вы оцениваете культурный уровень Казани?

- Сам факт, что в Казани в каждом театре есть творческий лидер, - это уже хорошо. Во многих российских театрах отсутствие главного режиссера – одна из самых острых проблем. В Казани ситуация достойная. Академические театры получают гранты, правительством поддерживаются не только репертуарные театры, но и молодежные проекты, фестивали. Следующей осенью мы планируем провести Качаловский фестиваль, наше намерение поддержано руководством, сейчас составляем смету. Наша власть понимает, что вкладывать деньги в искусство – вкладывать деньги в генофонд народа.

- Ощущаете ли вы конкуренцию между казанскими театрами?

- Конкуренция, наверное, есть, но она на каком-то другом уровне. У нас русский театр, в Татарстане нет такого человека, который не знал бы русского языка, поэтому наше положение более выгодное, - у нас многонациональный контингент зрителей. Мы ставим настоящую русскую драматургию. У нас есть инструментальный ансамбль, хореограф, мы стараемся воздействовать на зрителя всеми средствами театральной выразительности - музыкой, хореографией, светом, костюмами. В Камаловском театре ставят больше современную татарскую драматургию, у них своя миссия. Мы не можем конкурировать с театром на Булаке, например, у них своя публика, у нас - своя. Это не значит, что мы лучше или хуже, просто мы трудимся в разных форматах.

- Кто приходит на ваши спектакли?

- На наши спектакли ходит небогатая интеллигенция – учителя, инженеры, врачи, студенты. Много молодежи в зале. Зрители нас любят, пишут после спектаклей множество отзывов. У нас заполняемость 98 процентов. И в Казани, и на гастролях.

Средняя зарплата коллектива выше 50 000. За прошлый год мы заработали 50 млн рублей – это хорошие деньги. Но мы не можем поднимать цены на билеты. Конечно, себестоимость спектакля больше, но поэтому мы и получаем дотации. Для того, чтобы те, кто хотят прийти на наши спектакли, могли себе это позволить.