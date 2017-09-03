«Аварийщиков» с Назарбаева переселяют в квартиру с видом на кладбище

Жители аварийного жилья по улице Назарбаева недовольны квартирами, которые им предоставил Исполком

Жители дома по улице Назарбаева 35 дождались своего переселения, власти Казани предложили аварийщикам квартиры в ЖК “Салават Купере” и на улице Гафури. И лишь одной семье предложили квартиру в Юдино без батарей и со сломанным унитазом.

Дождались не то

Семья Марасинских живет на Назарбаева 35/4 в трехкомнатной квартире в соцнайме. Расселение им обещают с 2004 года. В мае этого года вопрос сошел с мертвой точки: жильцов пригласили в администрацию для подписания бумаг.

- Мы получили сразу акт приема-передачи, хотя квартиру ни разу не видели. Адрес вызывал сомнения - это Юдино, - рассказала Алена Марасинская. - Когда мы приехали в ЖКО, мы даже не получили ключи от квартиры, пришлось просить слесарей взломать ее.

Когда Марасинские увидели жилплощадь, все были в шоке: квартира оказалась без батарей, сантехника или разбита или вывезена, плиты нет, а окна выходят с одной стороны - на кладбище, с другой - на железную дорогу.

Семья написала отказную на квартиру, но исполком подал на них в суд: акт передачи квартиры-то подписан. Но Алена Марасинская считает, что сотрудники исполкома воспользовались тем, что ее мать - пожилая женщина, плохо видит и была уверена, что подписывает смотровой ордер.

На суде заместитель начальника юридического отдела управления по жилищной политике Ринат Гарипов заявил, что недовольство семьи необоснованно: да, эта квартира далеко, но она на 15 квадратов больше прежней.

- Сейчас Марасинские живут на 48 квадратных метров, а новая квартира площадью 63 “квадратов”. Это “не вторичка”, квартира благоустроена, новый дом. Других вариантов нет.

В прокуратуре нам объяснили, что возможность возврата квартиры исполкому подлежит гражданскому урегулированию, однако то, что в квартире нет батарей перед началом холодов они могут исправить.

- Необходимо подать письменное заявление в прокуратуру, - прокомментировал пресс-секретарь прокуратура РТ Руслан Бариев. - Эти вопросы очень быстро решаются, я знаю, что в Кировском районе был подобная проблема с трубами, неделю назад ее решили. Скоро начнутся холода, и все дома должны быть обеспечены отоплением.

Исполком: "Все решит суд"

В мэрии города пояснили, что недостатки квартиры были связаны тем, что в течение нескольких лет в квартире никто не проживал. Однако сейчас замечания устранены.

- В случае несогласия с предоставляемым жильем граждане в районной администрации по месту жительства пишут отказ от предоставляемого жилого помещения. В дальнейшем вопрос переселения рассматривается в судебном порядке, - добавили в исполкоме. - До судебного рассмотрения семья Марасинских не обращалась в Исполком для подбора другого жилья.

С заявлением о признании сделки недействительной мать Алены обратилась в прокуратуру. Сейчас вопрос о переселении семьи в Юдино зависит от решения суда.