Реконструкция Центрального стадиона в Казани обойдется бюджету более чем в 100 млн рублей

ГИСУ РТ опубликовало тендер на реконструкцию Центрального стадиона в Казани. Цена вопроса - 104,9 миллиона рублей из бюджета республики.

Как следует из документов, приложенных к госзаказу, подрядчик должен будет реконструировать фундаменты и несущие конструкции, провести отделочные работы, обновить основные коммуникации, в том числе системы водо-, тепло- и газоснабжения, а также провести благоустройство прилегающей территории.

Завершить работы должны к 30 мая 2018 года, то есть к Чемпионату Мира по футболу, который пройдет в России.Казань - один из городов-организаторов мундиаля.