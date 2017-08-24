Известный телеведущий Андрей Малахов и певец Меладзе открыли в Казани автосалон

Накануне в Казани известный телеведущий Андрей Малахов и певец Валерий Меладзе открыли в Казани автосалон Mercedes-Benz. Фотографии с мероприятия появились в соцсетях.
В мероприятии также принял участие и мэр Казани Ильсур Метшин.
Накануне в Казани известный телеведущий Андрей Малахов и певец Валерий Меладзе открыли в Казани автосалон Mercedes-Benz. Фотографии с мероприятия появились в соцсетях.
В мероприятии также принял участие и мэр Казани Ильсур Метшин.
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