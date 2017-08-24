В Татарстане умер 2-летний мальчик, забытый в машине в жару

Накануне в Бугульминском районе Татарстана умер 2-летний мальчик, которого оставили в салоне автомобиля на жаре. Об этом сообщил старший помощник руководителя управления СКР по РТ Андрей Щептицкий.

Трагедия произошла в деревне Ефановка.

- Утром 42-летний сожитель бабушки мальчика повез ее в Бугульму на работу. Ребенка они взяли с собой, усадив на заднем сиденье автомобиля, - сообщили в ведомстве.

После этого мужчина вернулся в деревню и пошел косить сено, забыв мальчика в машине.

- Где-то в 15 часов, собираясь ехать обратно за женщиной, он вернулся и обнаружил, что ребенок уже мертв, - сказал Шептицкий.

Сообщается, что смерть наступила в результате теплового удара. В настоящее время тело мальчика направлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».