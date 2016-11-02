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В Казани трое подростков жестоко изнасиловали школьницу, сняв все на мобильный телефон

В Казани трое подростков жестоко изнасиловали школьницу, сняв все на мобильный телефон
16+
Фото: ProKazan.ru

В Казани трое несовершеннолетних жестоко изнасиловали 14-летнюю школьницу, сняв все это на видео. Об этом сообщает Следственный комитет по РТ.

По данным следствия, 10 мая текущего года обвиняемые — двое юношей 16 и 17 лет, а также 16-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заманили 14-летнюю знакомую в квартиру и заперли дверь на замок.

- Они отобрали у девочки мобильный телефон и 4200 рублей, после чего изнасиловали с особой жестокостью и совершили насильственные действия сексуального характера. При этом снимали происходящее на камеру, - сообщили в ведомстве.

Затем молодые люди стали угрожать потерпевшей распространением видео. Кроме того, злоумышленники стали требовать у нее 10 тысяч рублей, угрожая при этом убийством ей и ее близким родственникам.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), ст. 161 УК РФ (грабеж), ст. 131 УК РФ (изнасилование), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ст. 163 УК РФ (вымогательство), 119 УК РФ (угроза убийством и причинения тяжкого вреда здоровью).

- Свою вину юноши признали частично. Девушка не признала. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ее подельники заключены под стражу, - добавили в Следственном комитете. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Элина Валеева, 24.08.2017, 15:03
Тэги: Дети, Происшествия
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Комментарии

Горожанин24 августа 2017, 15:08
Пиз***..Бл** Твари ЕБ***..Ждите,ответку от жизни
0
6
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Горожанин24 августа 2017, 15:11
Зачем такие недочеловеки нужны нашему обществу?Сколько горя ещё принесут хорошим людям?
0
8
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Горожанин24 августа 2017, 15:15
А вы говорите кровная месть, пережиток прошлого. Она и возникла, из за таких.тварей. Кастрировать сволочей, за сломанную жизнь и психику, а их подруге, что заменила девочку, вырезать вагону, чтоб себе подобных.не рожала.Гады.
0
6
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Горожанин24 августа 2017, 15:16
Надо вводить наказание-отдать родственникам(без уголовного преследования) и через месяц подобные изнасилования вообще прекратятся.
1
1
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Горожанин24 августа 2017, 15:20
А говорите смертная казнь не нужна... вот вам пример, что думаете на свободу выйдут примерными и послушными после зоны то?
0
4
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Горожанин24 августа 2017, 15:27
Почему самку не изолировали от общества? Она же участвовала в преступлении. Небось, сейчас залетает усиленно, чтоб соскочить от наказания.
0
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Горожанин24 августа 2017, 15:28
Смертная казнь!!!
0
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