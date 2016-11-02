Экс-сотрудник «Татнефти» намерен отсудить у МВД Татарстана 28 млн рублей

Бывший руководитель отдела закупок «Татнефти» Андрей Жигунов подал иск в Верховный суд РТ против МВД Татарстана на сумму более чем 28 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

Данную сумму Жигунов хочет взыскать с министерства в качестве моральной компенсации за то, что в 2011 году против него было сфабриковано дело о незаконном обороте оружия. Из-за этого была подорвана его репутация и ему пришлось оставить должность.

Напомним, позже за подброс Жигунову пистолета был осужден начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом оружия управления набережночелнинского УМВД Дмитрий Грищук.

В 2011 году подполковник Грищук, чтобы улучшить показатели своей работы подбросил пистолет и патроны руководителю отдела закупок ОАО «Татнефть» Андрею Жигунову. Согласно материалам дела, это подорвало репутацию топ-менеджеру. В связи с этим он вынужден был уволиться. В ходе следствия подполковник свою вину не признал.