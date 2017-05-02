В Казани осудили подполковника МВД, подбросившего пистолет топ-менеджеру «Татнефти»

Верховный суд Татарстана вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом оружия УВД Набережных Челнов подполковника полиции Дмитрия Грищука, передает «Коммерсантъ».

Сообщается, что судебный процесс проходил в закрытом режиме. Грищук был признан виновным в незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

- В связи с истечением сроков давности суд освободил его от уголовной ответственности, а затем, применив амнистию, освободил от наказания со снятием судимости, - сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Напомним, в 2011 году подполковник Грищук, чтобы улучшить показатели своей работы подбросил пистолет и патроны руководителю отдела закупок ОАО «Татнефть» Андрею Жигунову. Согласно материалам дела, это подорвало репутацию топ-менеджеру. В связи с этим он вынужден был уволиться.

Отмечается, что в ходе следствия подполковник свою вину не признал.