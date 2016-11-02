В Казани до середины октября частично ограничат движение по улице Декабристов

В Казани частично будет ограничено движение транспорта по улице Декабристов. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города.

Отмечается, что движение ограничено на одной полосе около здания №98 - Кизический монастырь. Ограничение продлится до 12 октября.

- Закрытие связано со строительством людской соединительной сбойки на перегоне станции метро «Козья слобода», - говорится в сборнике документов Исполкома.