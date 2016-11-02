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В Казани средняя зарплата выросла до 39,3 тысяч рублей

В Казани средняя зарплата выросла до 39,3 тысяч рублей
16+
Фото: ProKazan.ru
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 9,1%

В Казани средняя ежемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий и организаций за первое полугодие текущего года выросла до 39,3 тысяч рублей. Об этом сообщили в отделе государственной статистики Казани.

Отметим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 9,1%.

- Реальная заработная плата (рассчитанная с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги) за шесть месяцев 2017 года составила 105,8 процента к уровню января – июня 2016 года, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане прожиточный минимум составил 8 568 рублей. Так, величина прожиточного минимума за II квартал 2017 года составляет 8 568 рублей, для трудоспособного населения — 9 142 рубля, пенсионеров — 7 029 рублей, детей — 8 490 рублей. 

Люция Кашапова, 24.08.2017, 09:15
Тэги: Деньги
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Комментарии

Солнце24 августа 2017, 09:23
Даааааа!!! Вы продолжаете думать,что люди дураки и не понимают, откуда берется эта цифра?
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0
53
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Горожанин24 августа 2017, 09:29
Вы там долбойобы шоле совсем?
0
27
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Форвард24 августа 2017, 09:29
Сразу пишите - начальники опять подняли себе зарплату.
1
30
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Горожанин24 августа 2017, 09:30
Ну да, кто то ест мясо, кто то капусту, а вместе голубцы)
7
24
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Горожанин24 августа 2017, 09:32
В ответ на комментарий пользователя
Ну да, кто то ест мясо, кто то капусту, а вместе голубцы)
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как достали комменты про голубцы
9
18
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Горожанин24 августа 2017, 09:34
Государственная статистика- орган ненужный и даже вредный.
2
16
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Работяга24 августа 2017, 09:41
Люция самой то смешно должно быть такую ерунду писать , где подняли напиши какой завод или ещё где-то , откуда у вас такая инфа!
2
14
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Горожанин24 августа 2017, 09:42
Пишите сразу что получают все по 139 тысяч что стесняйтесь то, а то, что дибилы которые в это верят существуют тоже возможно... Ведь идиотов щас немеряно!!!! Прям зашкаливает...
1
13
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Горожанин24 августа 2017, 10:02
по данным Росстата доходы населения уже 3 год подряд падают, а у этих все как-то зп растет. Может хватит уже позориться и выкладывать подобный бред.
1
17
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туту24 августа 2017, 10:04
Конечно увеличилась) Ведь депутатикам и всяким приближенным ЗП подняли) Вот и статистика пошла вверх
0
9
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Горожанин24 августа 2017, 10:06
Я предлагаю вместе с этой цифрой показывать сред зп начальников и работников. Сразу станет ясно!!!!
0
8
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Горожанин24 августа 2017, 10:12
А когда минимальную поднимут только средняя:-)
0
3
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Горожанин24 августа 2017, 10:17
На прошлой неделе депутаты гордумы согласовали увеличение окладной части зарплаты Метшина.
Если не принимать в расчет ежемесячные премии, надбавки и доплаты, как раз на 39 с копейками выйдем
0
3
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Горожанин24 августа 2017, 10:21
В ответ на комментарий пользователя
Сразу пишите - начальники опять подняли себе зарплату.
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так и есть
вот и весь оствет

17 августа Казгордума приняла решение об увеличении на 4,9% размера зарплаты муниципальных служащих. Так, мэр Казани Ильсур Метшин будет получать 40 тысяч 705 рублей, вместо 38,8 тыс. руб., оклад первого замглавы Казани Евгении Лодвиговой составит 27,7 тысяч рублей (ранее 26,4 тыс. руб.). Вице-мэр Людмила Андреева будет получать 25,5 тыс. руб. (ранее 24,3 тыс. руб.), секретарь гордумы — 22,1 тыс. руб. (должность вакантна).

Далее: https://news.rambler.ru/money/37669006/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Горожанин24 августа 2017, 10:32
Ну вот, про голубцы уже прокоментили...)))
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Горожанин24 августа 2017, 10:33
Ого!! А у нас наоборот сократили и сумма зарплаты намного меньше этой
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Горожанин24 августа 2017, 10:49
В ответ на комментарий пользователя
как достали комменты про голубцы
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Просто народ не знает, что такое лобстеры и омары. :-P Это вам не щи, лаптем хлебать.:-D:-D
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Горожанин24 августа 2017, 10:52
Мы оооочень рады , что у чиновников увеличилась зарплата, ато бедные недоедали наверно, а может это было сделано как раз с целью увеличения показателя средней зарплаты.
Ну то есть, чтоб перед Москвой отчитаться, типа смотрите: Мы повысили уровень жизни своим гражданам.
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Горожанин24 августа 2017, 10:52
В ответ на комментарий пользователя
Ого!! А у нас наоборот сократили и сумма зарплаты намного меньше этой
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Да конечно, конечно ' Все понимают, что скоро выборы и ''руководитель '' ведёт нас к коммутализму. Что нибудь, когда нибудь в народе скомутирует и все проснутся и увидят, что на самом деле творится.
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Горожанин24 августа 2017, 10:56
В ответ на комментарий пользователя
так и есть
вот и весь оствет

17 августа Казгордума приняла решение об увеличении на 4,9% размера зарплаты муниципальных служащих. Так, мэр Казани Ильсур Метшин будет получать 40 тысяч 705 рублей, вместо 38,8 тыс. руб., оклад первого замглавы Казани Евгении Лодвиговой составит 27,7 тысяч рублей (ранее 26,4 тыс. руб.). Вице-мэр Людмила Андреева будет получать 25,5 тыс. руб. (ранее 24,3 тыс. руб.), секретарь гордумы — 22,1 тыс. руб. (должность вакантна).

Далее: https://news.rambler.ru/money/37669006/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Как они бедные на такую скудную заработную плату живут?
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