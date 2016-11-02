В Казани средняя зарплата выросла до 39,3 тысяч рублей

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 9,1%

В Казани средняя ежемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий и организаций за первое полугодие текущего года выросла до 39,3 тысяч рублей. Об этом сообщили в отделе государственной статистики Казани.

Отметим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 9,1%.

- Реальная заработная плата (рассчитанная с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги) за шесть месяцев 2017 года составила 105,8 процента к уровню января – июня 2016 года, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане прожиточный минимум составил 8 568 рублей. Так, величина прожиточного минимума за II квартал 2017 года составляет 8 568 рублей, для трудоспособного населения — 9 142 рубля, пенсионеров — 7 029 рублей, детей — 8 490 рублей.