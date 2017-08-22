Школы будущего в Казани: занятия проводят роботы, а учеников ждет дополненная реальность

Портал ProKazan.ru узнал, как технологии из фантастических фильмов изменят образование

До 1 сентября осталось чуть больше недели. Более ста тысяч детей пойдет в школы. Большинство вернется в обычные классы, которые мало чем отличаются от тех, в которых учились их родители.

Но многие эксперты считают, что современное образование стоит на пороге достаточно серьёзных изменений, пожалуй одних из самых серьёзных за последние столетия.

- С появлением технологии виртуальной реальности мы можем воспринимать знания такими какие они есть, - считает лидер движения "Кибер Россия" Роман Поволоцкий. - Существует колоссальная разница между попыткой объяснить химический процесс в тексте и визуализацией его в виртуальном пространстве перед вашими глазами. Изменения затронут астрономию, физику, химию, биологию, анатомию, историю и другие дисциплины.

Портал ProKazan.ru узнал, какие технологии из будущего уже сейчас используются в школах, а какие появятся в ближайшие 2-3 года.

Робот-учитель не даст списать контрольную

Год назад робот-учитель по имени Ева, появившийся в ИТ-лицее КФУ, наделал шуму по всей стране. Шутка ли - впервые в Казани занятие в школе провел не обычный преподаватель, а "железяка", хоть и умная.

Все действия робота выполняются по созданному алгоритму. Роботом можно управлять дистанционно, а можно загрузить в него программы, чтобы он был интерактивен и общался со школьниками самостоятельно.

Кстати, в новом учебном году в ИТ-лицее будет преподавать робот второго поколения. "Терминатор-2", как его в шутку прозвали учителя, обзавелся системой распознавания лиц и эмоциями. Теперь робот сможет следить за всем учениками в классе и, заметив, как кто-то списывает у соседа, сделать замечание.

Школьники смогут взять в руки планету

Очки дополненной реальности постепенно входят в нашу жизнь. Пока они доступны лишь в музеях и несут развлекательную функцию. Но в будущем могут появиться и в школах.

Дополненная реальность позволит преподавателям создавать невероятные образовательные проекты по сценариям, которые физически невозможно реализовать в реальной жизни. С ее помощью школьник, например, сможет взять в руки крошечный атом или же, наоборот, гигантскую планету.

Пока технологии дополненной реальности в школах ограничены в основном приложениями для смартфонов. К примеру, в новом учебном году в школы вернут астрономию. Скачав специальное приложение, можно будет изучать ночное небо в поисках созвездий. Для этого не обязательно посещать планетарий.

Но в Казани попробовать очки дополненной реальности школьники смогут в 2018 году, когда откроется музей в самолете Ту-144. Там посетители смогут собрать и разобрать сверхзвуковой двигатель.

Распечатать робота на принтере

Еще недавно 3D-печать казалась фантастикой, а сейчас ею уже никого не удивишь. Технология "из будущего" появляется в школах и технопарках.

В Казани, например, на 3D-принтерах школьники печатают детали для роботов, а в перерывах между занятиями чехлы для своих смартфонов. Схемы можно спокойно скачать в Интернете.

Трехмерные принтеры падают в цене, поэтому становятся доступнее для школ и вузов.

"Большой папа" следит за тобой

Сейчас практически во всех школах установлены турникеты, через которые школьник может пройти, приложив электронную карту. Это не только обеспечивает безопасность ребенка, но и помогает бороться с прогулами, и даже следить за тем, чем питается ребенок в столовой.

Но система не дает родителям информацию, что происходит с ребенком вне школы. Поэтому уже сейчас появляется школьная форма, оснащенная GPS-маячком. Она в режиме реального времени передает местоположение ученика, будь то школа, магазин или гаражи за домом.

Школьные парты с голограммами

За последние годы в школах появились видеопроекторы, а учителя перешли от обычной меловой доски к интерактивной. Вполне возможно, следующим шагом будет нечто, связанное со смартфонами и планшетами. Например, она позволит ввод данных сразу от нескольких учеников.

Уже сейчас доступны голографические столы дополненной реальности российского производства. Объемные изображения появляются над поверхностью и, в отличие от обычного 3D-экрана, их можно разглядеть со всех сторон. Совсем как в "Звездных войнах".

МНЕНИЯ

Роман Поволоцкий, лидер федеральной образовательной программы «Кибер Россия»

- В ближайшее время мы ожидаем появления цифровых дипломов и аттестатов, которые будут хранить всю историю вашей образовательной и трудовой деятельности, включая пройденные образовательные программы, экзамены, тесты и всех преподавателей и экзаменаторов в вашей жизни.

Тимербулат Самерханов, директор ИТ-лицея КФУ

- Надо понять основную функцию школы. Первое направление - это социализация ребенка, в этом случае школа будущего не будет отличаться от школы, в которой учился Пушкин. Если же не рассматривать момент социализации, то школа будущего - это дистанционные технологии обучения. Можно будет учиться всему и везде постоянно. Я представляю это так: через 10 лет сидит человек, не обязательно молодой, дома. На нем очки виртуальной реальности и наушники, через которую он получает всю необходимую информацию.