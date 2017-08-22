Власти Казани переселяют «аварийщиков» в квартиру с видом на кладбище

Жители аварийного дома по улице Назарбаева не хотят переезжать из аварийного жилья в квартиры, которые им подобрали чиновники — в Юдино рядом с кладбищем и железной дорогой. Об этом сообщает телеканал «Эфир 24».

Так, по словам семьи Марасинских, другим жильцам их дома предложили хорошие варианты для переезда - в ЖК «Салават Купере» и на улицу Гафури, а их семье предложили «двушку» в Юдино.

- Рядом кладбище, железная дорога, сама квартира в состоянии, далеком от идеального, - ни унитаза, ни радиаторов отопления, - говорят жители.

Тогда жильцы отказались от квартиры и стали ждать, когда им предложат другой вариант. Однако решать вопрос с переселением чиновники стали через суд. Теперь жильцы аварийного дома надеются на альтернативу, что им предложат квартиру с приличными условиями для проживания. Но в исполкоме заявляют, что люди переезжают в равнозначные условия и другого варианта у них нет.