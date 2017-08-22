Результаты ЕГЭ в Казани: школьники сдали экзамены лучше, чем в прошлом году

Результаты ЕГЭ казанских выпускников по 9 из 14 предметов выше, чем в прошлом году. Доля работ с результатами выше 80 баллов по литературе, истории, химии и французскому языку увеличилась практически вдвое. Об этом сообщил сегодня на заседании городской августовской конференции работников образования начальник Управления образования Казани Ильсур Хадиуллин.

- Если сравнивать результаты ЕГЭ за 3 года: средний балл по литературе в 2015 году составлял 58,9, в 2016 - 59,2, а в 2017 - 64,16. Средний балл по обществознанию в 2015 году был 56,8, в 2016 - 57,5, а в 2017 - 60,16, - отметил он.

Наиболее востребованными предметами по выбору были обществознание (42,5%), физика (26,7%), биология (18,1%). Среди наименее популярных предметов - география, которую сдавали 0,7% выпускников и литература (5,6%).