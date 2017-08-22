В Казани к сентябрю в Советском районе откроют две школы

Также в 2017 году продолжится строительство трех школ в "Салават Купере", "Светлая долина" и "Соловьиная роща"

К новому учебному году в Советском районе Казани откроются две новые школы. Об этом сообщили сегодня в ходе августовской педагогической конференции.

Кроме того, к 1 сентября откроется гимназия №180 на 1224 места. Гимназия будет полилингвальной и многопрофильной, в ней будет два бассейна, столовая на 460 мест. Дети смогут обучаться в татарских и русских классах, а также иностранных. Будет техническое и IT-направления. Также в текущем году откроется школа №181.

Отметим, что в этом году продолжится строительство трех школ в «Салават Купере» на 1124 места, в жилищном комплексе «Светлая долина» на 800 мест и «Соловьиная роща».

Напомним, ранее стало известно, что в Казани к новому учебному году объединят 13 школ в 7 новых образовательных центров.