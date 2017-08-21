В Зеленодольске построят девять боевых кораблей для ФСБ России

В настоящее время одно судно уже спущено на воду, два находятся в стадии строительства

Зеленодольский завод имени Горького построит девять сторожевых кораблей проекта 22100 «Океан» для ФСБ России. Об этом сообщил генеральный директор завода Ренат Мистахов на форуме «Армия-2017», который в эти дни проходит в Подмосковье.

- Мы строим суда «Океан». Сейчас в строительстве находятся два, один уже сдали, - сказал Мистахов, передает РБК.

Отмечается, что в планах построить 9 боевых кораблей. Как отметил гендиректор завода, до конца года планируется построить два боевых фрегата «Гепард-3.9» для ВМФ Вьетнама. Завод также рассчитывает на экспорт малых ракетных кораблей проекта 21632 «Торнадо». Предполагается, что проектом заинтересуется Туркменистан.