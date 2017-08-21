СМИ: Следком задержал известного режиссера Кирилла Серебренникова

Его обвиняют в организации хищения на сумму около 68 млн рублей

Сегодня утром Следственный комитет России задержал известного режиссера Кирилла Серебренникова. Его обвиняют в организации хищения на сумму около 68 млн рублей, которые были выделены в 2011-2014 года на реализацию проекта «Платформа», передают «Известия».

- В ближайшее время следствие предъявит Серебренникову обвинение, а также будет решаться вопрос об избрании меры пресечения, - говорится в сообщении.

Кстати, фигурантка дела о хищениях в «Седьмой студии» экс-бухгалтер организации Нина Масляева заявила, что Серебренников создал студию для вывода государственных средств. Изначально руководство «Седьмой студии» обвинялось в хищении 200 млн рублей.

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Кирилл Серебренников — режиссер театра и кино. С 2012 года художественный руководитель «Гоголь-центра». Серебренников известен такими фильмами, как «Ученик», «Измена», «Фонограф». В 2016 году получил приз за лучшую режиссуру на 27-м кинофестивале «Кинотавр» за фильм «Ученик».