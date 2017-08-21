«Это лучше, чем в офисе сидеть». Как министр России покрасил забор в Казани

В мероприятии также принял участие министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин

Накануне министр России Владимир Мединский посетил фестиваль «Том Сойер Фест», в рамках которого он покрасил забор дома №66 по улице Волкова в Казани.

В мероприятии также принял участие министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин.

Красили забор министры темно-желтой краской, после чего Мединский признался, что это лучше, чем сидеть в офисе, передают "Известия".

Кстати, фестиваль «Том Сойер Фест» проходит в 10 городах России. В этом году в Казани в рамках проекта волонтеры отремонтируют фасады четырех домов - три на улице Волкова (№№29, 42−1, 66) и дом №19 по улице Лесгафта.