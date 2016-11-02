Министр культуры РФ предложил построить больше гостиниц в Свияжске

Министр культуры России Владимир Мединский предложил построить больше гостиниц на острове-граде Свияжск. Об этом он сказал в ходе встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

- За последние годы Свияжск преобразился. Мы видим, что количество туристов с каждым годом растет. Стоит рассмотреть возможность увеличения количество гостиниц и гостевых домов на острове, - отметил Мединский, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, сегодня Владимир Мединский вместе с генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой посетил Свияжск, где осмотрел Успенский собой, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также Мединский сегодня в рамках фестиваля «Том Сойер Фест» вместе с татарстанским коллегой Айратом Сибагатуллиным покрасил дом по улице Волкова.