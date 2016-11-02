Министр культуры РФ покрасит в Казани дом на улице Волкова

Сегодня, 21 августа, министр культуры РФ Владимир Мединский вместе с татарстанским коллегой Айратом Сибагатуллиным в Казани покрасят дом по улице Волкова в рамках фестиваля «Том Сойер Фест». Об этом сообщают организаторы проекта.

Сообщается, что визит Мединского запланирован на 15.30. А вечером в КРК «Пирамида» министр культуры РФ вручит сертификат руководству Татарстана о включении Успенского собора и монастыря Свияжска в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кстати, «Том Сойер Фест» - это фестиваль, в рамках которого волонтеры и активисты восстанавливают исторические здания в центре Казани.