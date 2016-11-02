От Казани до «Салавата Купере» начнет ездить электричка вместо трамвая

От Казани до микрорайона «Салават Купере» начнет ездить электричка. Президент Татарстана Рустам Минниханов одобрил концепцию новой железнодорожной ветки, передает «АИФ».

По словам заместителя министра и строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшата Гимаева, электричка заменит трамвай.

- Электричка сможет перевезти больше пассажиров. Транспорт будет курсировать от станции «Салават Купере» до «Северного вокзала» каждые полчаса, - отметил Гимаев.

Также отмечается, что рассматривается и строительство дороги-дублера, но электричка появится раньше - в 2018 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в казанский жилой комплекс «Салават Купере», массовое заселение домов в котором планируется в конце лета 2017 года, собираются открыть трамвайную линию и пустить скоростной трамвай. Планировалось трамвайную линию проложить по ул.Тэцевская далее до ул.Нурихана Фаттаха. Практически трамвай должен был дойти до центра жилого района «Салават купере». Затем закольцовка существующего скоростного маршрута через «Солнечный город», район ул.Меховщиков до железнодорожного вокзала.