В Татарстане в сауне умер ребенок: родители оставили его одного в бассейне

В Нижнекамске в одной из городских саун скончался 7-летний ребенок. Мальчик утонул в бассейне, когда его родители оставили его одного. Об этом сообщает KznLife.

Сообщается, что взрослые обнаружили тело ребенка слишком поздно, спасти его не удалось. Сейчас следователи выясняют, почему ребенка оставили без присмотра. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.