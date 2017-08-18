В Казани «Опель» вылетел в кювет: погиб пассажир

В Казани в Московском районе автомобиль “Опель” на большой скорости улетел в кювет. В результате аварии погиб пассажир авто Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

По предварительным данным 24-летний водитель автомобиля “Опель Астра” превысил скорость. Двигаясь возле дома №491 по улице Тэцевской он не справился с управлением и вылетел в кювет.

Двое пассажиров автомобиля были госпитализированы медиками в больницу. Травмы третьего пассажира оказались несовместимы с жизнью.