Турция инвестировала в Татарстан более 2 млрд долларов

Турецкие компании инвестировали в Татарстан более 2 млрд долларов. На сегодняшний день в республике работают 10 турецких заводов. Об этом сообщил президент РТ Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Турцию.

- Мы успешно сотрудничаем в таких областях, как энергетика, машиностроение, строительство, деревообработка, здравоохранение, сельское хозяйство. Сегодня мы ведем работу с одной из крупнейших промышленных зон Турции - «Гебзе», которая готова выступить оператором по развитию Свияжского мультимодального комплекса и Особой экономической зоны, - отметил Минниханов, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, глава республики прибыл в Турцию для участия в Измирской международной торговой выставке промышленных и потребительских товаров, которая пройдет с 18 по 22 августа.