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Со 164 до 90 килограммов: казанец о том, как похудеть и почему овсянка - это не завтрак

Со 164 до 90 килограммов: казанец о том, как похудеть и почему овсянка - это не завтрак
16+
Фото: портал ProKazan.ru, Евгения Потехина
Тимур Бикбулатов, победитель второго сезон шоу "Взвешенные люди", рассказал, как начать худеть правильно и от каких продуктов нужно отказаться

После окончания второго сезона шоу "Взвешенные люди" на СТС прошло чуть больше года. Все это время его победитель - казанец Тимур Бикбулатов - не только улучшает свои результаты, но и помогает похудеть другим. После проекта Тимур решил стать тренером и начать учить людей правильному похудению. На сегодняшний день он помог не только десяткам казанцев - к нему на тренировки приезжают люди из разных городов России.

"Порой надо найти в себе то, что заставит двигаться уже обессиленного, через боль и сумасводящую усталось. Я думал о тех, кому будет очень больно, если со мной что-то случится, о тех, кто не откажется от меня никогда, кто будет тащить меня как обузу на себе. Плакать, страдать, но тащить. Я не хотел такой участи для своей семьи и это заставило меня двигаться. Второе, третье, двадцатое дыхание - не миф, а реальность"

Вес до и после

Вес Тимура до проекта - 164 килограмма
Минимальный вес после - 80 килограмм
На данный момент стабильный вес - 90 килограмм

Размер одежды: ранее - 70-72, после похудения - 48-50

Почему цифры на весах - не самый важный показатель? Почему нельзя голодать и в чем вред диеты Дюкана?

Конечно, когда ты видишь, что человек сбросил за 3,5 месяца более 50 килограммов, ты понимаешь, что это значительно. Но есть много худеющих, которые стремятся скинуть не так много, а килограмм 5-10. И в данном случае стремление к сбрасыванию именно массы тела - не совсем правильное желание, считает Тимур.

- Цифры на весах - не самый важный показатель. Лучше смотреть на отражение в зеркале и на уменьшение сантиметров в талии, на состояние здоровья. Один из моих учеников приехал ко мне с уровнем сахара в крови почти 10 единиц, на сегодняшний день (спустя 11 дней занятий) - уже 4,6. Раньше он регулировал уровень сахара при помощи таблеток, и вот уже 3 дня он их не пьет, а уровень сахара не превышает норму.

Все дело в том, что если человек начал худеть неправильно, то он начинает сбрасывать вовсе не жир. По словам Тимура, нет ничего хорошего в белковых диетах или голодании. Так, посидев на диете Дюкана, вы попрощаетесь именно с жидкостью, а от обезвоживания пострадает кожа, замедляется обмен веществ. А если вы решите поголодать, то вы начнете терять собственные мыщцы, чего точно никто не хочет. Одна из главных неприятностей для худеющих будет заключаться в том, что избавиться от жира будет еще проблематичнее, ведь жир сгорает в мышечной ткани, а ее становится все меньше. Жир начинает копиться.


Сложно поверить, что Тимур весил 164 килограмма

Как начать худеть?

Если сегодня вы твердо решили, что вам нужно похудеть, то не стоит в этот же день садиться на строгую диету и бежать в спортзал. Организм испытает очень сильный стресс, после чего обязательно случится срыв. Тимур советует начинать постепенно. Первую неделю начните заниматься спортом (это тоже будет стресс, но полезный), а на второй переходите к более сбалансированному питанию. Ключевое слово именно "баланс". Однако нужно помнить, что похудеть без спорта невозможно, ровно и как и похудеть, занимаясь в зале, но при этом питаясь фаст-фудом.

Это страшное словосочетание "куриная грудка и гречка". Чем питаться во время диеты?

- Я не люблю слово диета. Нужно просто питаться правильно. Если есть только куриную грудку и гречку, то вы не будете получать 90 процентов всех полезных веществ, необходимых организму.

Худеющий человек, ровно и как и человек, который просто следит за своим весом, помимо грудки и гречки, должен обратить внимание на такие продукты как нежирное мясо, рыба, яйца, фрукты, овощи, которых существует огромное количество.

Каким должен быть завтрак? Почему не стоит завтракать овсянкой?

Наверное 90 процентов людей, у которых спросить: "Что нужно есть на завтрак?", ответят: "Овсянку!". По словам Тимура, просто овсянка - не лучший вариант для завтрака.

- Съев овсяную кашу, вы не разбудите свой организм. Нужно подкрепить его белковой пищей, на переработку которой тратится больше энергии. В противном случае через некоторое время вам снова захочется есть.

Правильное решение - чтобы завтрак был полноценным с опитмальным соотношением белков, жиров, углеводов и минеральных веществ.

Если вы любите овсяную кашу, то помимо нее, к примеру, купите творог. Кстати, если вы выбираете овсянку, то она должна быть необработанной. Уберите из своего рациона каши быстрого приготовления - они содержат крахмал, который в нашем организме превращается в сахар, уровень глюкозы в крови резко растет вверх. 

Ужин. Почему нельзя есть на ночь творог?

Если по поводу обеда возникает не так много вопросов, то ужин - это немного проблематичнее. Многие, приходя с работы домой, закидывают свой организм всем, что есть в холодильнике. Есть и другая крайность - некоторые уверены, что на ужин достаточно просто съесть творог (ведь именно так пишут в Интернете!) Оказалось, что это не так.

Дело в том, что во сне в нашем организме запускаются восстановительные процессы, вырабатывается соматропин – гормон роста. Он воздействует на жировые клетки, мобилизуя их и заставляя расщепляться, а творог вызывает сильный инсулиновый отклик. Получается, что инсулин встает на пути соматропина, и поэтому расщепление жиров замедляется. Поэтому творог лучше оставить на утро или для дневного перекуса.

По словам Тимура, лучшие продукты на ужин - овощи. И это не значит, что весь мир должен крутиться вокруг огурцов и помидоров, овощей существует огромное количество. Кроме того, их можно говорить абсолютно по-разному - варить, готовить на пару, запекать. Но, конечно же, не жарить.

Картофель - зло?

Есть среди овощей один очень противоречивый представитель. Это картофель. Существует убеждение, что картофель нельзя есть худеющим. Это убеждение оказалось мифом.

- Есть одна притча по поводу картофеля. "Сотворил Бог картофель, запеченный в духовке без масла, с повышенным содержанием калия и других полезных ингредиентов. И почистил Сатана картофель, нарезал его на тоненькие ломтики, и опустил во фритюрницу". Картофель полезен, если вы его, к примеру, запекаете в духовке без масла, а не жарите. Кстати, когда я выбираю в магазине картофель, то останавливаю выбор на маленьком и некрасивом картофеле, нежели на крупном, - рассказал Тимур.

Спортивное питание. Можно ли пить протеин?

Существует большое количество разнообразного спортивного питания, и каждый продукт необходим для каких-то конкретных целей. Если говорить о протеине, то это белок, его можно употреблять в качестве перекуса.

- Если вы чувствуете голод, но понимаете, что не можете в ближайшее время поесть -  сделайте себе протеиновый коктейль. Но после этого в течение часа нужно съесть полноценную пищу, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами и микроэлементами.

Вредные продукты. От чего стоит отказаться?

Конечно же, на первых местах в списке запрещенных продуктов - это фаст-фуд, газированные напитки и всевозможные шоколадки (исключение - настоящий шоколад, приготовленный из натуральных какао-бобов).

- В одном бургере может находиться около 1000 ккал. Это почти половина дневной нормы килокаллорий. Но когда мы употребляем такой фаст-фуд, что происходит? Через час мы снова хотим есть. Это ненормально. Известно, что такая еда воздействует на нас на генном уровне.

"Сейчас, когда я уже сбросил вес и поддерживаю себя в форме, то могу позволить себе то, чего не позволял ранее. Если я понимаю, что мне нужно поесть, но я не могу устроить себе полноценный прием пищи, то я могу купить, к примеру, треугольник. Это не привычный фаст-фуд, не бургер, котлета которого приготовлена из неизвестных продуктов. Я знаю, что в нем точно есть настоящее мясо, натуральный картофель, и все это пропеклось в духовке. Лучше перекусить, чем голодать"

Сахарозаменитель и фруктоза. Кому нельзя?

Во многих, так называемых, пп-рецептах предлагается использовать в качестве подсластителей фруктозу. Фруктоза - это натуральный сахар, который присутствует в свободном виде почти во всех сладких фруктах, овощах и меде. Она стабилизирует уровень сахара в крови и укрепляет иммунитет. Но стоит учитывать, что полезное для одного, может быть вредным для другого. Если у человека нет диабета и ему не прописаны сахарозаменители, а он их употребляет, то они превращаются в жир, который откладывается в печении и подкожной жировой клетчатке.

 

 

Вот пример ограничений в моей жизни. Я в аквапарке с семьей. Они купаются и веселятся, а я в рубашке. Так ни разу и не снял. Смотрю сегодня на все это и думаю - какой-же дурак я был. Сколько времени потерял, сколько жизни профукал. Сколько радости не смог подарить и жене, и детям, и друзьям, и, конечно же себе. Берегите себя. Поймите одно, за все придется платить, и не всегда деньгами. #бикбулатовтимур #цель #успех #победа #жирныхнет #взвешенныелюди #powerhouse_gym_kzn #яхудею #пп #диета #зож #спорт #красота #здоровье #инста #фитнес #жизнь #я #доипосле #казань #шоу #thebiggestloser #sport #fitness #life #лето #взвешенныелюди2сезон #стс #жируходи #мотивация

Публикация от Тимур Бикбулатов KZN RUS (@bikbulatov_timur)

Важный совет: если у вас есть лишний вес, перед тем, как начать худеть, сдайте анализы, которые покажут, в каком состоянии находится ваш организм и какие показатели находятся не в норме. Каждый организм индивидуален и если одному человеку подходят одни физические упражнения, то они могут не подойти другому. То же самое касается и некоторых продуктов питания.

За жизнью Тимура и его подопечных можно наблюдать в его Инстаграме.

Женя Потехина, 21.08.2017, 09:42
Тэги: Здоровье
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Комментарии

Илона королёва21 августа 2017, 09:44
Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://eta.pe/SlimOn
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Горожанин21 августа 2017, 10:04
Овощи надо не мытыми кушать вот весь секрет
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