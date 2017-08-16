На содержание подъемников в надземных и подземных переходах Казани выделят 400 тыс рублей

Власти Казани на содержание 18 подъемных платформ в 9 надземных и подземных переходах выделили более 376 тысяч рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Сообщается, что заказчиком выступил Комитет внешнего благоустройства Казани.

Так, согласно техническому заданию, подрядчику необходимо будет еженедельно проводить осмотр надземных и подземных переходов, а также техническое обслуживание - смазка и чистка оборудования, работы по оперативному пуску остановившихся платформ не позднее 3 часов со времени поступления заявки, в том числе в выходные и праздничные дни.

Электронный аукцион пройдет 21 августа текущего года.