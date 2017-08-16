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На содержание подъемников в надземных и подземных переходах Казани выделят 400 тыс рублей

На содержание подъемников в надземных и подземных переходах Казани выделят 400 тыс рублей
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Фото: из архива ProKazan.ru

Власти Казани на содержание 18 подъемных платформ в 9 надземных и подземных переходах выделили более 376 тысяч рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Сообщается, что заказчиком выступил Комитет внешнего благоустройства Казани.

Так, согласно техническому заданию, подрядчику необходимо будет еженедельно проводить осмотр надземных и подземных переходов, а также техническое обслуживание - смазка и чистка оборудования, работы по оперативному пуску остановившихся платформ не позднее 3 часов со времени поступления заявки, в том числе в выходные и праздничные дни.

Электронный аукцион пройдет 21 августа текущего года. 

 

Люция Кашапова, 17.08.2017, 13:49
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин17 августа 2017, 14:01
Как можно содержать то, чего нет?
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Горожанин17 августа 2017, 14:05
Добавка к Зря Плате Мера.
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Сэнсэй17 августа 2017, 14:37
Это годовая зп одного человека. Хотите сказать 1 человек в состоянии следить, убирать все переходы в Казани? Вы там в своем уме? Я уж молчу про починить что-то. На это просто нет средств. Хотя чё я удивляюсь. На субботниках народ заставят все убирать. Бесплатно же.
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Горожанин17 августа 2017, 14:55
В ответ на комментарий пользователя
Как можно содержать то, чего нет?
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Они есть. Тут же писали, что лифты есть ,но не обслуживаются. Теперь хоть решили эту проблему. Для пожилых и мамочка такие лифты нужны
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Горожанин17 августа 2017, 14:57
В ответ на комментарий пользователя
Это годовая зп одного человека. Хотите сказать 1 человек в состоянии следить, убирать все переходы в Казани? Вы там в своем уме? Я уж молчу про починить что-то. На это просто нет средств. Хотя чё я удивляюсь. На субботниках народ заставят все убирать. Бесплатно же.
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Вы такие странные. Под каждой новостью ноете , что чё это такие суммы большие выделяют, теперь оказывается мало вам!
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