В центре Казани перед Днем города ограничат движение транспорта

В Казани во время подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Дню республики, будет ограничено движение по ряду улиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, в связи с подготовкой к автомотошоу «Kazan City Racing» в период с 23.00 19 августа до 1.00 20 августа будет ограничено движение по пл.Тысячелетия (от ул.Ташаяк до ул.Батурина), ул.Лево-Булачная (от ул.Чернышевского до пл.Тысячелетия), ул.Право-Булачная (от ул.Чернышевского до пл.Тысячелетия), ул.Ташаяк (от ул.Московская до ул.Право-Булачная), спуску от ул.Профсоюзная до ул.Право-Булачная.

С 7.00 до 20.00 30 августа по ул.Ш.Марджани (от ул.Татарстан до ул.Ф.Карима). С 23.00 31 августа до 5.00 1 сентября по пл.Тысячелетия (от ул.Ташаяк до ул.Батурина).