В Казани ожидается сильная жара

Жаркие дни в столице Татарстана наступят в конце текущей недели

В Казани в конце текущей недели ожидается жара. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Так, в воскресенье, 20 августа, в столице Татарстана ожидается до +28 градусов, а в понедельник столбики термометров поднимутся до +31 градуса.

Завтра, 17 августа, в городе будет облачно, днем без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла. Максимальная температура воздуха днем 22-24 градусов тепла.