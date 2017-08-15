В Казани на Курбан-Байрам забьют свыше 6 000 животных: заявок на верблюдов пока не было

При этом в прошлом году были забиты намного больше животных - свыше 10 000

В Казани на Курбан-Байрам в этом году будут забиты 6 400 животных, среди них овцы, бараны и коровы. Об этом сообщил сегодня главный ветеринарный врач Вахитовского района Казани Ильгиз Камалов.

- Заявок на забой верблюдов в этом году не было. Забой животных должен проводиться только на санкционированных площадках. Несанкционированными площадками являются частные подворья. Такие места будут выявляться, для этого будет организована работа полиции, - сообщил Ильгиз Камалов.

В предыдущие годы, по его словам, "представителями Кавказа" на Курбан-Байрам были принесены в жертву несколько верблюдов - как ранее писал ProKazan.ru, в 2016 году были забиты 6 верблюдов.

Отметим, что в прошлом году на этот праздник были забиты свыше 10 000 животных.

Курбан байрам - праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам (отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан). В мусульманской традиции курбаном именуется все то, что приближает человека к Богу, а ритуальное заклание животного в праздничный день подразумевает духовное обращение к Богу.