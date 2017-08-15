В Казани врачи провели уникальную операцию, сохранив ногу пациенту с диабетом

В Казани врачи провели уникальную операцию, сохранив ногу 64-летнему пациенту с диабетом. Об этом рассказал заведующий центром для больных диабетической стопой Казани Константин Корейба.

Так, по его словам, впервые в Татарстане больному диабетом при гангрене ноги вместо того, чтобы ампутировать ногу на уровне бедра, удалили только стопу.

- Раньше больной был обречен на ампутацию в лучшем случае, а в худшем — летальный исход. В этот раз мы использовали московскую технологию, что позволило снизить риск осложнений. Провели интенсивную консервативную медикаментозную подготовку-поддержку, более тонкую детализацию проходимости определенных веточек артерий и самого шунта, - цитирует «Татар-информ» слова Корейба.

Отмечается, что уже через месяц после операции пациент сможет встать на протез и самостоятельно передвигаться.