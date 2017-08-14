Минниханов раскритиковал ректоров Татарстана: «Перестаньте быть такими крутыми!»

По его словам, необходимо плотно работать с выпускниками школ, чтобы не допускать "утечки мозгов"

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на совещании работников образования в Муслюмово раскритиковал ректоров вузов Татарстана и призвал их более плотно работать с выпускниками школ, чтобы не допускать утечки мозгов. О мероприятии сообщает пресс-служба правительства РТ.

Президент РТ поговрил со стобалльниками по ЕГЭ из Татарстана и выяснил, что половина из них поступают не в татарстанские вузы.

- Это много — 50 процентов! Это не значит, что вы плохие вузы, просто вы не работаете с ними. Вы не знаете, что с ними происходит. Вы не доходите до них! Вот девушка из Бугульмы получила 300 баллов, уехала не в Москву или Санкт-Петербург! Она в Самару уехала, в медицинский. Никто с ней не встречался, никто с ней не разговаривал. Я не говорю, что в Самаре плохо. Но мы должны бороться за умы. Почему Силиконовая долина, как пылесос, со всего мира качает все таланты? Куда вы смотрите? За счет чего ваши вузы будут конкурентны? Самое главное — это студент, интеллект, который в школе мы привили.



Мы должны бороться за умников. Вы перестаньте быть такими крутыми ректорами. Вы должны знать всю ситуацию в школах, и лучших должны привлекать любыми условиями. Энгель Навапович, это ваша недоработка тоже, — обратился к министру образования РТ Рустам Минниханов.

Также Минниханов сообщил, что в ТОП-20 вузов по качеству бюджетного приема в 2016 году не вошел ни один вуз республики. Средний балл ЕГЭ абитуриентов вузов, представляющих эту двадцатку, составляет от 81 до 95 баллов. Если взять Казанский технологический университет, который вошел в число российских вузов с самым крупным бюджетным приемом, то он принял абитуриентов со средним балом ЕГЭ 62.

Ректорам он посоветовал прямо в Муслюмово собраться, сделать выводы и решить, какие шаги надо сделать в этом направлении.

- Не силой заставлять, а заинтересовывать, - отметил Минниханов.