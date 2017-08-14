В Казани на месте бывшего офиса Татфондбанка открывается музей с русалкой и чупакаброй

В музее будут представлены экспонаты, которые они собирали на протяжении 17 лет в 80 странах мира

В Казани на улице Баумана на месте бывшего офиса Татфондбанка открывается музей «Веришь или нет».

Как сообщают организаторы, в музее будут представлены экспонаты, которые они собирали на протяжении 17 лет в 80 странах мира.

-Это экспонаты со всех уголков планеты, которые удивляют. Среди них — русалка, чупакабра, человек-мотылек, инопланетянин, - говорится в сообщении.

Отмечается, что музей ориентирован как на взрослых, так и на детей.