В Казани до аэропорта запустят шаттловые автобусы вместо маршрута №197

С 15 по 19 августа изменится движение автобусного маршрута №197 «Казань – Международный аэропорт «Казань». Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.
Отмечается, что это связано с закрытием на ремонт дороги «Аэропорт-Столбище».
- Обслуживание будет осуществляться только до населенного пункта Столбище согласно установленному расписанию, - сообщили в ведомстве.
Так, на этот период до аэропорта и населенных пунктов Большие и Малые Кабаны будет организовано движение шаттлового автобуса по расписанию:
- отправление из Казани от остановки «Станция метро «Проспект Победы»: 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00;
- отправление из аэропорта: 6.10, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.