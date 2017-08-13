Ректора Казанского кооперативного института Ильдара Насретдинова подозревают в мошенничестве

На прошлой неделе в Казани задержали ректора кооперативного института Ильдара Насретдинова. Об этом пишет «Бизнес Онлайн».

Сообщается, что ректор Казанского кооперативного института подозревается в мошенничестве. Так, по версии следствия, институт заключил контракт на поставку канцелярских товаров на сумму в 385 тыс рублей. Отмечается, что деньги были перечислены, но товар в вуз не поступил.

- Свою вину Насретдинов признал и покрыл ущерб. Суд принял это во внимание и отпустил на свободу, - говорится в сообщении.