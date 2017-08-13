В Нижнекамске женщина задушила свекра, который мешал спать ее новорожденному ребенку

В Нижнекамске в квартире одного из домов по улице 50 лет Октября 33-летняя женщина задушила 84-летнего свекра, который мешал спать ее новорожденному ребенку, об этом сообщили в Следственном комитете. Тело пенсионера было найдено 10 августа.

По данным СК, женщина признала причастность к совершению преступления.

- Она сообщила, что задушила пенсионера, поскольку тот ходил по ночам и не давал спать ее новорожденному ребенку, - рассказали следователи.

По данному факту возбуждено дело по статье "убийство", сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.