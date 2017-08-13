Баттл рэперов Гнойного и Oxxxymiron за несколько часов набрал свыше 5 млн просмотров‍

Новый выпуск рэп-баттла Versus Battle с участием популярных российских рэперов Oxxxymiron и Гнойного, который вышел сегодня ночью, за несколько часов набрал около 5 млн просмотров, ролик был опубликован на YouTube.

Баттл прошел 6 августа в Санкт-Петербурге, победу в нем по мнению судей одержал рэпер Гнойный.

Отметим, что о том, что состоится баттл между Oxxxymiron — рэпером, который не проигрывал ни в одной схватке — и Гнойным, было известно с лета 2016 года, когда первый ответил на вызывающее выступление второго и пообещал "охладить пыл" оппонента.

Кстати



Versus Battle — популярное интернет-шоу, в ходе которого между собой соревнуются разные хип-хоп исполнители. Всего у роликов на канале около 390 миллионов просмотров.



Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров) — выпускник курса средневековой английской литературы Оксфордского университета. Получил премию GQ в номинации "Открытие года" в 2012 году.



Настоящее имя Гнойного, по словам самого рэпера, Слава Карелин. Он родом из Хабаровска. Пользователи социальных сетей писали, что настоящая фамилия рэпера — Машнов. Гнойный также использовал псевдонимы Соня Мармеладова, Слава КПСС, Ежемесячные и Бутер Бродский.



Рэп-баттл - это состязание двух МС (рэперов). Исполнители по очереди читают рэп без музыки и всячески унижают друг друга с помощью "панчей" (от англ. punch — "удар") — сильных, колких фраз, которые должны задеть соперника и получить одобрение зрителей. В деталях правила баттлов могут отличаться, но общий принцип один — надо победить соперника словом.