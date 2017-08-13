В Татарстане 17-летняя девушка после ссоры с парнем упала с моста и утонула

В Нижнекамске 17-летняя девушка после ссоры с парнем упала с моста и утонула. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Сообщается, что трагедия произошла накануне на реке Кичуй в деревне Благодатная.

- Сообщение поступило от очевидцев, которые в этот момент находись на мосту через реку, - сообщили в МЧС.

Позже выяснилось, что девушка поссорилась с парнем и убежала от него.

- Когда девушка упала с моста, молодой человек бросился за ней, чтобы спасти. Однако спасти ее не удалось, на берег он выбрался один, - добавили в ведомстве.

Тело погибшей нашли в 2-х метрах от берега. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что девушка находилась в сильном алкогольном опьянении.