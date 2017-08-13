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В Татарстане 17-летняя девушка после ссоры с парнем упала с моста и утонула

В Татарстане 17-летняя девушка после ссоры с парнем упала с моста и утонула
16+
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Нижнекамске 17-летняя девушка после ссоры с парнем упала с моста и утонула. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Сообщается, что трагедия произошла накануне на реке Кичуй в деревне Благодатная.

- Сообщение поступило от очевидцев, которые в этот момент находись на мосту через реку, - сообщили в МЧС.

Позже выяснилось, что девушка поссорилась с парнем и убежала от него.

- Когда девушка упала с моста, молодой человек бросился за ней, чтобы спасти. Однако спасти ее не удалось, на берег он выбрался один, - добавили в ведомстве.

Тело погибшей нашли в 2-х метрах от берега. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что девушка находилась в сильном алкогольном опьянении. 

Люция Кашапова, 14.08.2017, 11:41
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин14 августа 2017, 12:02
Как в данной ситуации полицейским можно на месте установить, что девушка была сильно пьяна? Погибшая в трубку дула?
0
2
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Мент14 августа 2017, 12:14
В ответ на комментарий пользователя
Как в данной ситуации полицейским можно на месте установить, что девушка была сильно пьяна? Погибшая в трубку дула?
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А это надо у Люции спросить как они установили
0
3
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Горожанин14 августа 2017, 12:45
Буль буль
0
0
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