Пляж в Зеленодольске, открытый в июле, не сдан в эксплуатацию и купаться на нем запрещено

Зеленодольцы рискуют жизнью из-за отсутствия спасателей

Обновленный городской пляж, который торжественно открыли в конце июля во время празднования Дня ВМФ, до сих пор не принят в эксплуатацию.

В этом году зеленодольцам не повезло с купальным сезоном. Первые месяцы лета выдались холодными, а если и выпадали жаркие дни, то искупаться было негде. Городской пляж закрыли на масштабную реконструкцию.

На время строительных работ предлагалось оборудовать место для массового отдыха горожан в районе паромной переправы, но это так и не было реализовано. В конце июля пляж открыли, но как выяснилось, рано. Дело в том, что он так и не принят в эксплуатацию специалистами ГИМС.

Исполком Зеленодольска не заключил договор с организацией, которая будет обслуживать пляж. Пляж до конца недооборудован и спасателей там нет.

Пока официально открыт лишь один пляж - в Атлашкино. Там дежурят 10 спасателей, которые вступили в местное общество спасения на водах.

Так как городской пляж не принят в эксплуатацию, то купаться в нем запрещено. То есть, каждого отдыхающего можно оштрафовать за купание в неположенном месте. Вот только запрещающих аншлагов нет, так как обязанность по их установке лежит на городских властях.

А в мэрии утверждают, что пляж открыт официально и там регулярно дежурят спасатели.

- Да, не все оборудование появилось на пляже, например, вовремя не привезли медицинский пункт, - объяснили в пресс-службе Исполкома. - Все, что предусмотрено проектом, будет установлено.