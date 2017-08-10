СМИ: в России могут начать снимать на видео техосмотр автомобилей

Такая мера связана с участившимися случаями продаж диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры

Осенью в правительство будут внесены поправки в закон о техосмотре, согласно которым будет вестись обязательная фото- и видеофиксация процесса осмотра автомобиля. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что такая мера связана с участившимися случаями продаж диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры.

- Часто недобросовестные страховые агенты и посредники ради ускорения продаж полисов ОСАГО предлагают купить их вместе с картами техосмотра без проверки машины, что запрещено законом, - говорится в сообщении.

В настоящее время законопроект согласовывается с заинтересованными ведомствами - ГИБДД, Ространснадзором, ФАС, Банком России и РСА.