Солист Linkin Park, Цой и Курт Кобейн: под Миллениумом может появиться аллея музыкантов

Двое молодых людей рассказали, как им пришла идея создать новое арт-пространство в Казани

В Казани под мостом Миллениум предлагают создать аллею всемирно известных музыкантов, которых уже нет в живых. Как рассказал порталу ProKazan.ru один из авторов идеи Марат Газизуллин, предложение родилось после того, как 20 июля из жизни ушел солист американской рок-группы Linkin Park Честер Бенингтон.

- Все началось со дня смерти Честера Беннингтона из группы Linkin Park, точнее со дня переноса места памяти этому музыканту! Вначале место памяти было на Кремлевской Набережной, но в один из дней кто-то все фото, цветы и свечи просто выкинул в мусор! Поклонники творчества Linkin Park решили перенести место под мост Миллениум. После посещения в один из дней этого места мы с другом возвращались по Кремлевской Набережной и я высказал мнение, что в Казани, к сожалению, нет стены или аллеи известных музыкантов!

В итоге ребята подумали, что площадка под Миллениумом стала бы идеальным местом.

- Мы стали ее активно «форсировать» во всех возможных направлениях, в частности, написали личное сообщение «ВКонтакте» Наталие Фишман! Но пока, к сожалению, ответа нет.



Авторы идеи - Марат и Денис

По словам молодых людей, для осуществления идеи необходимо лишь согласие властей.

- Идея состоит в том, что нужно выбрать известных музыкантов, кардинально повлиявших на историю развития музыки в мировых и отечественных масштабах! Вначале, скорее всего, будем набирать список, ну а потом путем голосования оставлять самые популярные!



Точками обозначены опоры колонны, на которых и предполагается изображать кумиров

На данный момент есть предложение нанести изображения следующих кумиров: 1) Боб Марли 2) Курт Кобейн («Нирвана») 3) Виктор Цой 4) Майкл Джексон 5) Честер Беннингтон («Линкин Парк») 6) Игорь Тальков 7) Михаил Горшенев («Король и Шут») 8) Джон Леннон («Битлз») 9) Фреди Меркури («Квин») 10) Джими Хендрикс 11) Владимир Высоцкий 12) Элвис Пресли.

Комментарий мэрии Казани

Как рассказали порталу ProKazan.ru в мэрии Казани, вопрос использования данной территории будет рассмотрен в комплексе с работами по благоустройству набережной.

- Идея создания какого-либо арт-пространства на набережной под мостом Миллениум рассматривалась городом еще весной этого года. Учитывая, что благоустройство набережной в настоящее время продолжается, вопрос использования данной территории будет рассмотрен в комплексе с работами по благоустройству.