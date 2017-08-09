В Татарстане водитель автобуса спас от смерти 25 человек

В Татарстане водитель Арского автотранспортного предприятия спас от смерти 25 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

8 июля водитель автобуса «ПАЗ» Ильгиз Сафин перевозил 25 рабочих на кирпичный завод Винербергер. Но на 59-м километре трассы Казань-Малмыж на его полосу выехала фура.

- Только благодаря бдительности Сафина удалось избежать столкновения. Он быстро среагировал в экстренной ситуации, - отметили в ведомстве.