В Челнах в канун 17-го дня рождения утонула девушка

Накануне в Набережных Челнах в реке Мелекеске утонула 16-летняя девушка. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие произошло около 15.00 часов на несанкционированном пляже в поселке ГЭС.

- Тело девушки нашли на глубине 3-4 метров в 50 метрах от берега, - сообщили в МЧС.

Как передают «Челнинские известия», девушка не умела плавать.

- По словам друга, с которым она отдыхала, девушка прыгнула с моста в воду и уже не выплыла. Парень пытался ее спасти, но не смог, - говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибшая и ее друг в этот день пили спиртное. А 12 августа ей должно было исполниться 17 лет.