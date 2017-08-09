СМИ: глава ЦИК Татарстана покидает свой пост

Глава Центризбиркома Татарстана Экзам Губайдуллин покидает свой пост перед президентскими выборами. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ЦИК РФ.

- Ротация идет во многих регионах. Татарстан попал в этот график, - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение согласовано, и Губайдуллину предложили новое место работы. А новым председателем ЦИК может стать оставшийся без работы после крушения Татфондбанка экс-глава Нацбанка Мидхат Шагиахметов.

- Мидхата Шагиахметова и министра юстиции РТ Рустема Загидуллина ЦИК России рекомендует назначить членами избиркома, - отмечает издание.

Напомним, в сентябре текущего года истекают полномочия действующего Центризбиркома республики.