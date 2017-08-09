В Казани на матче «Рубин» - «Локомотив» умер болельщик

Болельщик скончался, предположительно, от сердечного приступа

Накануне в ходе матча 5-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Локомотивом» умер 60-летний болельщик казанцев Вячеслав Грицков. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Сообщается, что мужчине стало плохо во время игры, врачи сделали все возможное, чтобы спасти его жизнь, но не смогли. Болельщик скончался в карете скорой помощи, предположительно, от сердечного приступа.

Вячеслав Грицков работал судьей в Верховном суде Татарстана.

- «Рубин» глубоко скорбит в связи с трагедией и выражает соболезнования родным и близким ушедшего из жизни болельщика нашего клуба. Наша рубиновая семья понесла тяжелую утрату, - говорится в сообщении на сайте «Рубина».

Болельщика на носилках унесли к скорой, до этого откачивали pic.twitter.com/EfEvgRoR8x — Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) 9 августа 2017 г.

Напомним, матч на стадионе «Казань Арена» завершился со счетом 1:1. Гол забили - нападающий казанцев Рифат Жемалетдинов и экс-защитник «Рубина» Соломон Кверквели. «Рубин» после этого матча располагается на 10-й строчке турнирной таблицы.