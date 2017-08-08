В Казани на чердаке часовни нашли боевой снаряд

В Казани на чердаке часовни при Адмиралтейской больнице нашли боевой снаряд, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Снаряд был найден сегодня около 12 часов во время проведения кровельных работ, он будет уничтожен.

Часовня при Адмиралтейской больнице является объектом культурного наследия республиканского значения.