В Казани брошенные возле аэропорта самолеты стали модным местом для фотографов. Три Ту-154М и один Ил-62М стали декорациями для фотографий, которые размещают казанцы в последние дни в соцсетях.

Кстати, эти самолеты за оградой аэропорта «Казань» стоят уже более 6 лет. Как пишет «Бизнес Онлайн», это стало следствием спора между экс-главой Татфондбанка Робертом Мусиным и его бывшими партнерами Ринатом и Рашитом Губайдуллиными.

- В 2010 году судебные приставы из-за долга офшора Brass Holdings, некогда близкого к Губайдуллиным, перед Татфондбанком на 11 млн рублей арестовали его единственное имущество — три самолета Ту-154М. Однако до ареста офшор успел передать самолеты в доверительное управление некоей туристической компании из Москвы — ООО «Ваш туроператор». А тот не успел воспользоваться этими самолетами, - говорится в сообщении.

Таким образом, все эти годы самолеты стояли на территории казанского аэропорта. А теперь это место для жителей Казани стало "Меккой" для инстаграмщиков.

- Советую съездить и увидеть все своими глазами. Настоящая тусовка, - написала пользователь «Инстаграма».

- Вчера была бомбическая фотосессия! Директ взорвался от вопросов, где я была, - написала другая девушка.

- И мы туда добрались. Думали, что на рассвете никого не будет. А там уже толпа, - написал пост в «Инстаграм» один из фотографов.

Публикация от Евгений Савенков (@savencov) Авг 6 2017 в 7:41 PDT

Публикация от @alisa_a_huli Июл 31 2017 в 12:33 PDT

Публикация от Казань | Татарстан (@kazanushka) Авг 8 2017 в 2:57 PDT