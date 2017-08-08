В Казани будут судить трех парней, забивших мужчину 167 ударами на проспекте Победы

В Казани в Верховном суде Татарстна начали судить 19-летних Альберта Сергеева, Ивана Курноскина и Виталия Софронитского, которые в 3 часа ночи 7 марта на проспекте Победы до смерти избили 32-летнего мужчину. О начале суда сообщили в прокуратуре РТ.

7 марта подсудимые, находясь во дворе дома № 70, распивали спиртные напитки в компании мужчины, проживавшего в соседнем дворе.

- Во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой подсудимые жестоко избили мужчину. При этом они нанесли ему не менее 167 ударов руками, ногами, деревянным брусом, мебельной тумбой и другими фрагментами мебели, по различным частям тела, - сообщили в прокуратуре.

Также один из парней похитил у мужчины паспорт.

От полученных трав избитый мужчина скончался в больнице.

В отношении задержанный было возбуждено дело по статье "Убийство, совершённое с особой жестокостью, группой лиц, из хулиганских побуждений" и "похищение паспорта".

Сейчас суд продолжается.